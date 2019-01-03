Erzincan'da Amatör Futbol Müsabakaları Oynanmayacak

Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan, Türkiye'de son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle;

Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan, Türkiye'de son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakalarının TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacağını söyledi.



Erzincan Amatör Spor kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan, konu ile ilgili olarak, "Şiddet olayları nedeniyle acil bir karara imza atıldı. Bizde Amatör spor Kulüpleri Federasyonu olarak TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı bu kararı destekliyoruz. Hafta sonu Erzincan'da amatör maçlar oynanamayacak" diye konuştu. İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetmişti. Bu olay amatör maçların iptal edilmesinde önemli bir etken oldu."dedi.



Türkiye genelinde Amatör maçların ertelenmesi kararı alındığını belirten Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Erzincan Başkanı Emin Turan, kararın TFF Amatör İşler Kurulu tarafından alındığını belirterek, "Kavgasız, ölümsüz bir amatör lig diliyorum" dedi. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri federasyonu tarafından alınan karar ile Erzincan Amatör ligini değerlendiren Turan açıklamasın da; "Türkiye Futbol federasyonu yönetim kurulu üyesi Türkiye Amatör Spor Kulüpleri federasyonu genel başkanı ve Amatör kurul başkanı Ali Düşmez ve yönetim kurulunun almış olduğu kara neticesinde geçen hafta İstanbul'da oynanan bir amatör küme maçında taraftarlar arasında gelişen kavga neticesinde 17 yaşında olan bir kardeşimiz bıçaklanarak ölümüne sebebiyet verilmiştir. Yaşan elim olayın keder ve üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine Allahtan Rahmet diliyorum. Türkiye genelinde bu hafta oynanacak olan bütün amatör spor müsabakaları yaşanan olay nedeniyle alınan karar ile başka bir tarihe ertelendi." dedi. Alınan Kararın örnek teşkil etmesi adına güzel bir karar olduğunu belirten Turan, Kurulun aldığı kararı okuyarak; "Son zamanlarda spor müsabakalarında artan şiddet olayları nedeniyle 4-5 ve 6 Ocak tarihlerinde Türkiye genelinde oynanacak olan Amatör Spor müsabakaları Türkiye Futbol federasyonu Amatör kurul kararı ile ertelenmiştir. Belirtilen tarihlerde oynanmayacak olan müsabakalar ASKF il başkanlarının il genelinde duyurularının basın aracılığı ile yapmaları rica olunur" ifadelerini kullanıldı. Turan "Erzincan ASKF olarak bu hafta oynanması gereken 1. Amatör küme ile U15 ligimizde oynanacak olan 3 karşılaşma ileri bir tarihe erteledik "dedi.



Erzincan ASKF il Başkanı Emin Turan, "17 yaşında olan bir gencin nasıl yetiştirildiğini biliyoruz. Gencimizin tek suçu bir takımın taraftarı olmak, hiçbir şey o gencimizin hayatından daha değerli olamaz. Bundan sonra böyle olaylar olmasın istiyoruz,,inşallah bu son olur diyoruz. Sonuçta amatör müsabakalar oynanıyor. Hiçbir maddi gelirin olmadığı, sadece bedenin spor ihtiyacını gidermek amacıyla devletimizin imkanları doğrultusunda her semtte, beldede, köyde, ilçede tesisler kurulmuş. Türk insanı spor yapmak suretiyle bedeninin ihtiyaçlarını gidersin, sağlıklı yaşam kazansın. Sporun güzelliklerine bakmak varken, kavga neden olsun ve sonunda ölüm neden olsun. 17 Yaşında bir çocuğumuzun ailesi şu an ne durumdadır. 17 yıl bu genci ailesi nasıl yetiştirmiş büyütmüş. Kendini bilmez birinin bir bıçak darbesi ile bir ömrün alınması kabul edilemez. Erzincan ilimizde 2018-2019 sezonu Amatör lig ve U15 liglerimiz devam ediyor. Bu mücadelede son 5 haftaya girmiş bulunuyoruz. Oldukça sorunsuz bir sezon yaşadık, 1. Amatör kümede mücadele eden tüm takımlarımız centilmence mücadele ediyorlar. Tüm yöneticilerimize, teknik heyete, sporculara ve seyircilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

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