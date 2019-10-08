Son Dakika Haberleri: Erzincan'da "Amatör Spor Haftası" atletizm yarışmaları
Son Dakika Spor Erzincan'da 'Amatör Spor Haftası' atletizm yarışmaları

Erzincan'da "Amatör Spor Haftası" atletizm yarışmaları

2 saat önce

Erzincan'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, spor müsabakalarına başlandı.

Erzincan'da

Erzincan'da "Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, spor müsabakalarına başlandı. Bu kapsamda düzenlenen atletizm yarışları oldukça çekişmeli geçti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce 81 ilde sportif faaliyetlerle farkındalık oluşturarak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi amacıyla "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri gerçekleştirilmeye başlandı.


Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tartan Atletizm pistinde düzenlenen Amatör Spor Haftası atletizm müsabakaları tamamlandı. Küçük kızlar, küçük erkekler ve yıldız kızlar 1000 metrede koşarken, yıldız erkekler ise 1500 metrede yarıştı.


Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları takdim edildi. - ERZİNCAN

Atletizm, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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