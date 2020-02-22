Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika Spor

Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları başladı

7 saat önce

Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları başladı.

Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları başladı, System.String[]

Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları başladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 9 ilden 63 erkek, 47 kız olmak üzere toplam 110 sporcu katılıyor.

Müsabakaların açılışında konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, organizasyona katılan sporcuları geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonları olarak gördüklerini belirtti.

Karatenin insanı hem bedenen hem de manevi yönden güçlü kıldığını ifade eden Mumcu, tüm sporculara başarı diledi.

Konuşmanın ardından Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon ve Bayburt'tan gelen sporcular, iki gün sürecek organizasyonda tatamiye çıktı.

Erzincan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu
Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı: Seneye bizimle olmayacak Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:32:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]