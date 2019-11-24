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Erzincan'da Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek

6 saat önce

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Erzincan Şubesi'nin gerçekleştirdiği "Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri" 30 Kasım 2019 tarihinde Erzincan'da yapılacak.

Erzincan'da Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek, System.String[]

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Erzincan Şubesi'nin gerçekleştirdiği "Zorunlu Antrenör Gelişim Semineri" 30 Kasım 2019 tarihinde Erzincan'da yapılacak.


Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Erzincan Şube Başkanı Mustafa Yılmaz Toyran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortaklaşa organize ettikleri Zorunlu Futbol Gelişim Semineri'ne katılmayan antrenörlere, bir sonraki seminere kadar çalışma izni verilmeyeceğini söyledi.


Toyran, "Zorunlu Futbol Gelişim Seminerine, TÜFAD'a kayıtlı A, B, C lisansına sahip tüm üyelerin katılması gerekiyor. Seminerler bilgi, ilgi, sevgi üretir. Her geçen gün değişen, gelişen bir olgu olan futbola bu seminerimizin de önemli katkılar sunacağına inanıyor, bir gün sürecek olan seminere tüm antrenör arkadaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan, Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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