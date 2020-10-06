Erzincan'da araç tamponuna zulalanmış metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da bir otomobilde yapılan aramada, 5 kilogram 490 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 25 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın ön tamponuna zulalanmış vaziyette 10 paket halinde toplam ağırlığı 5 kilogram 490 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheli S.Ö. (37) ve T.Ö. (26) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Öte yandan, olayla ilgili bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.