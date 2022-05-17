Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
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Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

17.05.2022 13:09
Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde geceden ateş yakarak közünü arabanın içine alıp uyuyan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde geceden ateş yakarak közünü arabanın içine alıp uyuyan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Çatalçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat işçisi S.D. (29), M.A. (30) ve S.A. (50) akşam saatlerinde üşüdükleri için ateş yakıp ısındı. Daha sonra ateşin közünü hafif ticari araç içerisine alarak uyuyan 3 kişi, sabah saatlerinde köylüler tarafından fark edildi ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen inşaat işçileri Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden S.A.'nın durumun ağır olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

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Kaynak: İHA

Erzincan, Çatalçam, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
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