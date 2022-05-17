Erzincan'da araçta mangal kömürüyle ısınmak isteyen 3 kişi zehirlendi - Son Dakika
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Erzincan'da araçta mangal kömürüyle ısınmak isteyen 3 kişi zehirlendi

17.05.2022 21:48
Erzincan'da araçta mangal kömürüyle ısınmak isteyen 3 kişi zehirlendi

Erzincan'da, ısınmak için araçlarına yanan mangalı alan 3 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Erzincan'da, ısınmak için araçlarına yanan mangalı alan 3 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Refahiye ilçesine bağlı Çatalçam köyünde konut inşaatında çalışan S.A, M.A ve S.D, soğuk hava nedeniyle semaverdeki odun ateşini koydukları mangalı araçlarına alarak uyudu.

İşçiler bir süre sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçileri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Üç kişinin ilk müdahalenin ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da araçta mangal kömürüyle ısınmak isteyen 3 kişi zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da araçta mangal kömürüyle ısınmak isteyen 3 kişi zehirlendi - Son Dakika
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