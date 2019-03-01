Erzincan'da Aranan 20 Kişi Gözaltına Alındı
49 dakika önce
Erzincan'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 20 kişi gözaltına alındı.
Erzincan
'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 20 kişi gözaltına alındı.
Yurt genelinde düzenlenen "Aranan Şahıs Uygulaması" kapsamında Erzincan'da da polislerce özellikle kentin giriş ve çıkış noktalarındaki uygulama noktaları ile çeşitli adreslerde aranan kişilere yönelik uygulama yapıldı.
Bu çerçevede araçlardaki ve söz konusu adreslerdeki kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 20 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolleri sonrası işlemlerinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:07 Kaynak: AA
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