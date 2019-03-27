Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Arılardaki 'Varroa' Hastalığına Karşı Mücadele Başlatıldı

Erzincan'da Arılardaki 'Varroa' Hastalığına Karşı Mücadele Başlatıldı

20 dakika önce

Erzincan'da bulunan arıcıların Varroa zararlısı ile toplu mücadelenin olması için Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erzincan Arı Yetiştiriciler Birliğinin işbirliğinde, yüzde 50'i özel idare destekli "Erzincan İlinde Varroa ile toplu mücadele projesi" kapsamında ilaç dağıtımına başlandı.

Erzincan'da Arılardaki 'Varroa' Hastalığına Karşı Mücadele Başlatıldı, System.String[]
Erzincan'da bulunan arıcıların Varroa zararlısı ile toplu mücadelenin olması için Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erzincan Arı Yetiştiriciler Birliğinin işbirliğinde, yüzde 50'i özel idare destekli "Erzincan İlinde Varroa ile toplu mücadele projesi" kapsamında ilaç dağıtımına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin proje hakkında bilgi vererek,"Varroa' nın arıcılık için tehlikeli bir hastalık olduğunu, Erzincan genelinde tüm arıcıları doğrudan etkilemekle beraber kayıplarımız çok fazla olmakta, kontrolsüz ve koordinesiz ilaç kullanımına sebep olmaktadır. Buda hem arı yetiştiricimizi hem de ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden toplu mücadele çok önem arz etmektedir. Bu kapsamında Erzincan ili ve tüm ilçeleri içerisinde bulunan tüm arıcıların, arı kovanlarında, koordineli bir şekilde aynı zamanda, alınan şerit şeklindeki ilaçlar tüm kovanlara uygulanacaktır. Bu sayede Erzincan ili ve ilçelerinde etken büyük ölçüde yok edilmesi sağlanacaktır " dedi.

Proje ile Varroa kaynaklı kayıpların önüne geçilip,Arılıkların sağlıklı gelişmeleri sağlanacak,Kaliteli bal ve arı ürünü üretimi olacak,Kayıtların azalması ile bal üretimi artacak,Arıcıların refah ve gelir düzeyi artacak,Arıcıların hastalık hakkında bilinçlenmesi sağlanacak. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:40 Kaynak: İHA

Murat Şahin, Erzincan, Güncel
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