Son Dakika Haberleri: Erzincan'da arpa tarlasında yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erzincan'da arpa tarlasında yangın

1 saat önce

Erzincan'da arpa tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Erzincan'da arpa tarlasında yangın, System.String[]
Erzincan'da arpa tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erzincan merkeze bağlı Bahçeyazı köyü mevkiindeki Yunus Bayrak isimli çiftçiye ait arpa ekili tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arpa ekili alanda çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
İtfaiye, Erzincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 12:16:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da arpa tarlasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]