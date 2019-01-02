Erzincan'da Asansör Boşluğuna Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı
35 dakika önce
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan
'da, bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çarşı Mahallesi
'ndeki bir inşaatın asansör boşluğundan sesler geldiğini duyan işçiler, durumu Erzincan Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bildirdi.
İtfaiye görevlileri yaptıkları incelemede, inşaatın 3 metrelik asansör boşluğuna bir köpeğin düştüğünü tespit etti.
Merdiven yardımıyla asansör boşluğuna inen görevliler, yaklaşık bir saatlik çabayla köpeği bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
İtfaiye ekiplerince su verilen köpek, daha sonra koruma altına alınarak Erzincan Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:36 Kaynak: AA
Büyükada'yı Alevler Sardı: 9 At Telef Oldu!
Aynı Evde Yaşadığı Sevgilisine Kızıp Evi Yakan Genç Kız: İmam Nikahlıyız Diye Kadına Şiddete Bir Şey Yapmıyorlar
CHP, Yılbaşı Gecesi Taksim'de Açılan ÖSO Bayrağını Meclis'e Taşıdı
Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak