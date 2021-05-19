Erzincan'da asayiş ve kaymakamlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon ile Kaymakamlar toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleşen ve Garnizon Komutanı Vekili Albay Dursun Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının katıldığı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında, il genel güvenlik ve asayişi ile ilgili konular, Covid-19 salgını ve kontrollü sosyal hayat döneminde kentte yürütülecek olan çalışmalar değerlendirilerek kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı için görev yapan tüm çalışanları tebrik eden Vali Mehmet Makas, özellikle Covid -19 salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarına, kolluk kuvvetlerine ve denetim ekiplerine olduğu kadar vatandaşlara da büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü belirterek, bu zorlu sürecin alınan tüm kararlara hassasiyetle uyularak ve birlikte hareket edilerek atlatılabileceğini söyledi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, inşaat ve yatırım sezonunun başlaması ile birlikte sezonun verimli bir şekilde değerlendirilmesini ve KÖYDES projelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin talimatını vererek çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN