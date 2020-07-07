Erzincan'da aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Erzincan'da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler ilkbahar aşılama kampanyası kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler ilkbahar aşılama kampanyası kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "Şap 2020 kampanyası kapsamında 30 Haziran tarihi itibari 103 bin 395 adet büyükbaşın aşılamasını gerçekleştirildi. Türkiye ortalamasının üstünde yüzde 93 gibi bir oranla aşılama kampanyasını tamamladık. Ayrıca devam edem lsd aşılamasında 89 bin 171 adet büyükbaş aşılandı ki bu da hedefimizin yüzde 81'ine tekabül ediyor, inşallah bu aşılamayı da planladığımız gibi yüksek oranlarla tamamlayacağız. Yıl boyu devam eden Kuduz aşılamasında da hedefimizi yüzde 90 oranla yakalamış durumdayız. Dünya üzerinde her yıl 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklar ve sebep olduğu rahatsızlıklardan hayatını kaybetmektedir. İnsanlarda görülen tüm hastalıkların yüzde 61'i hayvansal kökenlidir. Yapılan aşılar hem insan ve hayvan sağlığını hem de insan için vazgeçilmez olan hayvansal kökenli gıdanın sağlıklı ve güvenilir şekilde üretilmesini temin etmektedirler. Bu kapsamda ilimizde şap, lsd, kuduz, brucella ve PPR aşılamaları programlı olarak yapılmaktadır. Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği için son derece önemli olan koruma ve kontrol hizmetlerinin bel kemiği aşılama çalışmalarını mesai kavramı gözetmeden fedakarca sürdüren tüm veteriner hekim, teknisyen ve tekniker personeli çabalarından dolayı tebrik ediyor, tüm bu aşılama çalışmalarına ilgi gösterip destek olan yetiştiricilerimize de bol kazançlı bir üretim sezonu geçirmelerini diliyorum." dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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