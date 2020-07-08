Erzincan'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi - Son Dakika

Erzincan'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlamaya hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlamaya hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği bildirildi.

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Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, kent genelinde pandemiyle mücadele sürecinde gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı, İçişleri Bakanlığı'nın 07 Temmuz itibariyle yayımladığı genelgeler gereği asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına bazı kararların alındığı hatırlatıldı.

Alınan kararla kontrolsüz kalabalık oluşturulmasının önüne geçilmesinin amaçlandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden açık ya da kapalı yerlerde düzenlenecek, asker uğurlamaları, eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi organizasyonlara hiçbir şekilde müsaade edilmemesi. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

Açıklamada, kurallara uymayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağının belirtildi.

Askere gidecek olanlara da birliğine teslim olacağı güne kadar pandemi tedbirlerini ihlal edecek herhangi bir aktivite yapmayacaklarına dair taahhütname imzalatılacak.

Açıklamada, ayrıca uygulamanın sağlıklı yürütülmesi için gereken her türlü tedbiri ilgili kurumların alacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi - Son Dakika
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