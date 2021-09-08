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Erzincan'da askeri araçlara bombalı saldırıda bulundukları iddiasıyla 6 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Erzincan'da askeri araçlara bombalı saldırıda bulundukları iddiasıyla 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

08.09.2021 17:22
Erzincan'da askeri araçlara bombalı saldırıda bulundukları iddiasıyla 6 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Erzincan'da 2 askeri araca bombalı saldırı ve bir tren rayına bomba yerleştirilmesi olayına karıştıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarından "turuncu" kategorideki Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan'da 2 askeri araca bombalı saldırı ve bir tren rayına bomba yerleştirilmesi olayına karıştıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarından "turuncu" kategorideki Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, PKK'nın sabotajcısı olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan tutuklu sanık "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem, tutuksuz sanıklar E.T, Ü.T, C.Y. ve T.Y. ve sanık avukatları ile tanık S.I. salonda hazır bulundu.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan tutuklu sanık "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz, duruşmaya Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, tanık A.B ise bulunduğu şehirden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, sanıkların karıştığı iddia edilen ve 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yerleştirilerek askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilen el yapımı patlayıcı ve Kemah ilçesi Cebesoy mevkisinde tren yoluna el yapımı bomba yerleştirilmesi olaylarına ilişkin savunmaları alındı.

Sanıkların tamamı, ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanıkların tutukluluk haline ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Tanık A.B. ise sanık Ahmet Herdem'i yayladan tanıdığını anlattı.

Herdem'in kendisine 'Sahte kimlik yapacaksın' diye tehdit ettiğini ileri süren, A.B, "Örgütle ilgisinin olduğunu biliyordum. Sanıkla geçen sene yaylada görüştük ondan önce görüşmedim. Korktuğum için sahte kimlik çıkardım. Yaylaya Gürkan Düz de geldi ama ben Ahmet ile irtibatlıydım. Kimlik dışında bir talepleri olmadı." diye konuştu.

Tanık S.I. da A.B'nin kardeşi olduğunu beyan ederek, sanıklar Herdem ve Düz'ün yayladaki insanlardan erzak temin ettiğini, bu sırada da onları gördüğünü belirtti.

Sanık avukatlarının da savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Öte yandan mahkeme heyeti sanıklar Herdem ve Düz için çıkarılan sahte kimliklerin incelenmesini istedi.

İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ahmet Herdem ile Gürkan Düz'ün, 13 Mayıs 2020'de devriye görevi yapan askeri minibüsün Erzincan- Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisinden geçişi sırasında yola yerleştirilen bir bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin hafif yaralanması olayının yanı sıra 25 Haziran 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yine askeri aracın geçişi sırasında yerleştirilerek el yapımı bombanın infilak ettirilmesi olayı ile Kemah ilçesi Cebesoy mevkisindeki tren yoluna el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olaylarına karıştıkları öne sürülüyor.

İddianamede, Herdem ve Düzgün'ün yanı sıra bu kişilerle irtibatlı olan tutuksuz sanıklar E.T, Ü.T, C.Y. ve T.Y'nin, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 22'şer yıldan 44'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Herdem ve Düz'ün ayrıca "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Ahmet Herdem hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

bombalı saldırı, Ahmet Herdem, Erzincan, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da askeri araçlara bombalı saldırıda bulundukları iddiasıyla 6 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da askeri araçlara bombalı saldırıda bulundukları iddiasıyla 6 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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