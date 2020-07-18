Erzincan'da atlı, ATV ve dronlu kurban yakalama timi - Son Dakika

ERZİNCAN Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacıyla oluşturduğu 'kurban timi' eğitimlerini sürdürüyor. Kaçan kurbanlıklar havadan dron ile takip edilecek, atlı ve ATV'li kurban timi tarafından yakalanacak.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye tarafından oluşturulan 7 silahlı kara ekibi olmak üzere 1 atlı, 1 ATV ve 1 dron toplam 10 kişilik kurban yakalama timi, eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan kurban timi, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından kültür fizik hareketleri yapan ve daha sonra kement atan tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi aldı. Atlı ve ATV'li personel, kurbanların takibinde 'drondan da yararlanacak. Belediye ekipleri, kaçan kurbanların yerini havadan tespit edebilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra karadan at ve ATV'li ekip tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilecek.
Tim Şefi Ertuğrul Telli eğitimlerin büyük bir disiplin içinde geçtiğini, uyuşturucu iğne atan tabanca ve tüfeklerle atış yapıldığını söyledi. Telli, "Sabah ve öğlenden sonra olmak üzere günde iki kere antrenman yapıyoruz. Burada önemli olan kaçan kurbanlığı en kısa zaman da etkisiz hale getirmek. Ekibimiz 10 kişi. Kement atmayı burada öğrendik. Dronumuz, ATV'miz, atımız ve atlı birliğimiz var. Kaçan kurbanlığı en kısa sürede etkisiz hale getirmek için uğraş vereceğiz. Bayram boyunca 4 gün boyunca hizmetimiz devam edecek" dedi