Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı - Son Dakika

Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı

14.03.2021 09:16

- Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen cirit müsabakaları kontrollü normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı.

- Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı

ERZİNCAN - Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen cirit müsabakaları kontrollü normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Erzincan Fatih Mahallesindeki cirit sahasında Erzincan 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü, Can Erzincan Atlı Spor Kulübü ve Erzincan Osmanlı Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakaları nefes kesti.

Atın ve insanın mücadelesine dayanan, erliğin göstergesi olarak görülen cirit geleneği Erzincan'da sürüyor. Türklerin yüzyıllardır Orta Asya bozkırlarında savaşa hazırlık için oynadığı cirit geleneği bölgede yaşatılmaya çalışılıyor.

Erzincan'ın Fatih Mahallesindeki cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda 3 takım hem antrenman yaptı hem de mücadele etti. Türklerin Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Erzincan'da kontrollü normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Cirit sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere tanıtılması hedefiyle gerçekleştirilen gösteri maçları ise büyük ilgi görüyor.

Ata sporu atlı cirit oyunu bölgede özellikle Erzurum, Bayburt, Erzincan ve Kars'ta ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'de bazı illerde oynanan cirit müsabakaları Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. Hem sporcuların hem de atlarının performanslarını korumak için düzenlenen özel müsabakalar yeniden başladı.

Erzincan Fatih Mahallesi cirit sahasında Erzincan 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü, Can Erzincan Atlı Spor Kulübü ve Erzincan Osmanlı Atlı Spor Kulüpleri arasında gösteri maçı düzenledi. Kara cirit adı verilen ve kuralsız oynanan müsabakayı vatandaşlar büyük bir zevkle izledi.

Erzincan 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü Başkanı Cüneyt Şimşek, "Yakında gelişecek olan turnuvalar için Can Erzincan Atlı Spor Kulübü ile ortak bir cirit maçı düzenledik. Erzincan'da cirit bizim için çok kıymetli. Ata sporumuz olduğu için elimizden geldiği kadar geliştirmeye ve yaymaya çalışıyoruz. Pandemiden dolayı hemen hemen 1 buçuk yıldır faaliyet gösteremedik. Erzincan halkı da ciridi özledi. İnşallah bundan sonra hafta sonları bu sahada Erzincan halkına gösterilerimizi, ata sporumuzu yaygınlaştırarak devam ettireceğiz." dedi.

Erzincan Osmanlı Atlı Spor Kulübü Başkanı Bahattin Özdemir ise pandemiden dolayı uzun süredir atlara antrenman yaptıramadıklarını belirterek, "Uzun süredir atlarımızı antrenman yaptıramıyorduk. Kısıtlamaların bitmesiyle bunu fırsata çevirip atlarımıza antrenman yaptırmaya çalışacağız. İnşallah bu pandemi sürecini daha sağlıklı bir şekilde atlatarak atlarımıza idmanlar yaptırıp tekrar müsabakalara başlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan cirit müsabakasını izlemeye gelen seyirciler, evde sıkıldıklarını ve bunaldıklarını dile getirerek, herkesi stres atmak için cirit maçlarını izlemeye davet ettiler.

Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı
Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı
Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı
Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı
Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı
Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı
Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı

Atlı Spor Kulübü, Koronavirüs, 15 Temmuz, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı - Son Dakika


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