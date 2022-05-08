Erzincan'da ATV kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da ATV kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

08.05.2022 17:38
Erzincan'da ATV kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Erzincan'da ATV tipi arazi aracıyla yaptığı kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan'da ATV tipi arazi aracıyla yaptığı kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Necmettin Çiftçi'nin (72) kullandığı plakası belirlenemeyen ATV, Refahiye- İliç kara yolu Çamdibi köyü yakınlarında devrildi.

Kazada ağır yaralanan Çiftçi, Refahiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Çiftçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftçi'nin cenazesi aynı hastanede yapılan otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Devlet Hastanesi, Erzincan, Çiftçi, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da ATV kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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