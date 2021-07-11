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ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ' - Son Dakika

ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ'

11.07.2021 12:48

ERZİNCAN Belediyesi'nin 2 ATV araçlı, 1 atlı ve 1 dron kullanan personelden oluşan 10 kişilik 'kurban timi' bayram için hazırlıklarına başladı.

ERZİNCAN Belediyesi'nin 2 ATV araçlı, 1 atlı ve 1 dron kullanan personelden oluşan 10 kişilik 'kurban timi' bayram için hazırlıklarına başladı.

2 ATV araçlı, 1 atlı ve 1 dron kullanan personel ile 10 kişiden oluşan ekip, olası kurban kaçma ihtimaline karşı Kurban Bayramı'na kadar günlük antrenman yaparak daha hazırlıklı hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban timi ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanlarda kement ve uyuşturucu iğne atma eğitimleri alıyor. Kaçan kurbanlıkların yerinin daha hızlı tespit edilebilmesi ve takip edilebilmesi için bir kişi de dron ile destek verecek. Kaçan kurbanlıklar silahlı kara ekipleri, atlı ve ATV araçlı personel tarafından kısa sürede yakalanacak.

Kurbanlığı kaçan vatandaşların 153 veya 444 9 024 numaralı telefondan Erzincan Belediyesi çağrı merkezine ihbarda bulunmasını isteyen Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı şunları söyledi:

'Erzincan Belediyesi olarak kurban timimizi kurduk. Ekibimiz hazırlıklara başladı burada amacımız hayvanlara eziyet vermeden canlarını yakmadan en hızlı şekilde kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak. Dron ile kaçan kurbanlık hayvanların yerini tespit ediyoruz. Atlı ve ATV'lerle kement atma eğitimleri ile hayvanın doğru vücut ve kas noktalarına sakinleştirici enjektör fırlatma eğitimleri veriyoruz. Buradaki amacımız kurban bayramında kurbanı kaçan vatandaşlara yardımcı olmak. Kurban timi, pandemi sürecine uygun olarak eğitimlerini sürdürüyor. Bayram boyunca 24 saat 153 numaralı çağrı merkezimize ulaşmaları halinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız."

Kurban Timi Ekip Şefi Ertuğrul Telli de, 'Her sene olduğu gibi bu sene de kurban timi olarak çalışmalarımıza başladık. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki antrenman yapıyoruz. Burada önemli olan en kısa zamanda kaçan kurbanlığı etkisiz hale getirmek. Bayram süresince halkın hizmetimiz olacağız" diye konuştu

ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ'
ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ'
ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ'
ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ'
ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ'
ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ'
ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ'
ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ'

Erzincan Belediyesi, Kurban Bayramı, Uyuşturucu, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZİNCAN'DA ATV'Lİ, AT VE DRONLU 'KURBAN TİMİ' - Son Dakika


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