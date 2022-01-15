Avcıların yaban keçisi avlamak için yaptığı belirlenen kulübe yıkıldı - Son Dakika

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde avcıların kaçak olarak yaban keçisi avlamak için yaptıkları kulübe ekiplerce yakılarak imha edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ile Erzincan Valiliği ekipleri, Kemaliye ilçesi Kutluca köyü dağlık alanda bulunan ve kaçak avcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen bir kulübe belirledi.

Tespit edilen avcı kulübesini yakarak imha eden ekipler, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

DKMP 13. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzincan Valisi Mehmet Makas'a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.