Erzincan'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu ve yamaç paraşütü yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu ve yamaç paraşütü gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın'ın katıldığı etkinlikte katılımcılar, Dörtyol mevkisinden Ekşisu mesire alanına kadar bisikletle pedal çevirdi.

Erzincan Türk Hava Kurumuna (THY) bağlı bir grup yamaç paraşütü sporcusu ise Ekşisu mesire alanı yakınındaki Çakırman tepesinden yamaç paraşütü ile havalanarak bisiklet turu gerçekleştiren katılımcılara havada Türk bayrağı açarak eşlik etti.

Yamaç paraşütü sporcuları daha sonra bisiklet turunun tamamlandığı Ekşisu mesire alanına iniş yaptı.

Katılımcılar, mesire alanı çevresinde çöpleri toplayıp bisikletleri ile aynı güzergahı takip ederek kent merkezine döndü.

Kentte Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler bu organizasyonlarla sona erdi.