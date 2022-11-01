Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

01.11.2022 12:35

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 53 yaşındaki Aysel A., ayı saldırısına uğradı. Tedavi altına alınan talihsiz kadın yoğun bakıma kaldırıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Ocakbaşı köyünün merasında hayvanlarını otlatan 53 yaşındaki Aysel A., birden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Uzun bir süre ayı ile mücadele eden Aysel A., boğuşma sonucu vücudunun hemen hemen her yerinden yara aldı. Ayının bir anda kendisini bırakmasını fırsat bilen kadın can havliyle kaçmaya başladı. Köyüne dönen Aysel A.'nın durumunu gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaraları bulunan kadın ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda ki tüm yaralara ilk müdahale yapılarak dikişle kapatıldıktan sonra enfeksiyon riskinin yüksek olmasında dolayı yaralı kadın yoğun bakıma alındı.

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Kaynak: İHA
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Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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