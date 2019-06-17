Erzincan'da Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı
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Erzincan'da Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlığında yapıldı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
'da Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı
başkanlığında yapıldı.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü
salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Toplantıda kentte bulunan kurum ve kuruluş tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı, 18 yaş altı bireylere sigara satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı ve görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. - ERZİNCAN
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