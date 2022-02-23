Erzincan'da bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika
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Erzincan'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

23.02.2022 08:02
Erzincan'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Erzincan'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile AFAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütmüş oldukları faaliyetlere ilişkin sunumlar yapılarak, yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Yapılan sunumların ardından ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları da 2021 yılı içerisinde bağımlılıkla mücadele konusunda yapmış oldukları çalışmaları ve 2022 yılında yapacakları faaliyetleri kurul üyeleri ile paylaştılar.

Erzincan merkez ve ilçelerdeki metruk binaların tespiti, yıkımı ve ıslahı için ilgili kurumlara talimat veren Vali Makas, bağımlılıkla mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların da duyarlı olmalarını istedi.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar tarafından, bağımlılıkla mücadele kapsamında il geneli okullar ve hane ziyaretleri yapılarak öğrenciler ve vatandaşların bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Düzenlenen toplantıya, il protokolü ve ilgili kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da bağımlılıkla mücadele toplantısı
Erzincan'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

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Sivil Toplum Kuruluşları, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika


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