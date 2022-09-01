Bahçede ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Bahçede ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

01.09.2022 13:43
Bahçede ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Erzincan'da bahçedeki kuru otların tutuşmasıyla çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Erzincan'da bahçedeki kuru otların tutuşmasıyla çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kavakyolu Mahallesinde bir evin bahçesinde yangın meydana geldi. Bahçedeki kuru otların alev alması ve yangının giderek büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Yangında bahçede bulunan ağaçlar zarar gördü. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Kavakyolu, Erzincan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçede ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçede ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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