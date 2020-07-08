Erzincan'da bahçeye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Ömer Faruk Şen , sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine, belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan 'da meyve bahçesine düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi

"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı

Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi

11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim