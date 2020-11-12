Erzincan'da Bal Ormanı kuruldu - Son Dakika

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Bal Ormanı kuruldu.

Üzümlü Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erzincan Orman İşletme Şefliğinin ortak gerçekleştirdiği projede Üzümlü İlçesi Karacalar Köyünde 230 dekarlık alanda Lavanta Bal Ormanı Kuruldu.

Tüm ilçelerinde bal üretimi gerçekleştirilen ve 100 binin üzerinde arılı kovana sahip Erzincan'da arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve bal üretiminin bu tür projelerle artırılması amaçlanıyor. - ERZİNCAN