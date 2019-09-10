Son Dakika Haberleri: Erzincan'da balıklandırma çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan'da balıklandırma çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Tatlı sularda balık popülasyonunun artırılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Erzincan'a bağlı Kilimli Köyünde bulunan suni gölede 8 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Erzincan'da balıklandırma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tatlı sularda balık popülasyonunun artırılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Erzincan'a bağlı Kilimli Köyünde bulunan suni gölede 8 bin yavru sazan balığı bırakıldı.


Konu hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilmiş olan sazan yavru balıkları Elazığ ve Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda getirilen yavru balıklar Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür V. Serkan Kütük ile teknik elemanların da katılımıyla Kilimli Köyünde bulunan sunu gölede bırakılmıştır. Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi, gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla her yıl göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem!
Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür Ali Babacan: Ekonomideki en kritik sorun öngörülebilirlik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:37:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da balıklandırma çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]