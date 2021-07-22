Erzincan'da bayramlaşma programı - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve protokol, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve beraberindekilerle, bazı kurumlara bayram ziyareti yaptı.

Vali Makas beraberindekilerle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Çağrı Merkezi ile yol uygulama noktalarındaki kamu görevlilerini çalıştıkları yerlerde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Daha sonra 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinlerini, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret eden protokol, vatandaşlarla bayramlaştı.