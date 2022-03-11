Erzincan'da bazı okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da bazı okullarda eğitime ara verildi

11.03.2022 09:09
Erzincan'da bazı okullarda eğitime ara verildi

Erzincan'ın 7 ilçesinde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

Erzincan'ın 7 ilçesinde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Çayırlı ilçesindeki tüm okullarda, Kemah, Kemaliye, İliç, Refahiye, Üzümlü, Tercan ve Otlukbeli ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime ara verildi Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime ara verildi Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli

milli eğitim bakanlığı, Erzincan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da bazı okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
09:03 Akaryakıt zamları her alanda vatandaşı zorluyor! Nakliye masrafları katlandı, ürün fiyatları artabilir
08:59 Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek
08:56 Zelenskiy, savaşın devam ettiği yerlerden 100 bin kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı!
08:48 Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı: Trafiğe çıkmayın!
08:48 Çanakkale'de şehitlikteki mezar taşlarını temizleyen 2 genç duygulandırdı
08:45 Rus askerden dehşete düşüren sözler: 'Sivillere ateş etmeyi reddettikten sonra bir Rus asker tarafından vuruldum'
08:37 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan, bebeğini kaybetti
08:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü dün akşam yayınlandı! Piri Reis ve leventleri hangi planla kurtuldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da bazı okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement