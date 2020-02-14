Erzincan'da bazı uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
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Erzincan'da bazı uçuşlar iptal edildi

6 saat önce

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Erzincan'da bazı uçuşlar iptal edildi, System.String[]

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.


Erzincan'da önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı kentte olumsuzlukları beraberinde getirmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları hava yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Erzincan - İstanbul uçuşları karşılıklı olarak iptal edildi. 06.15 THY 7225 Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen, 09.00 PC 2521 Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen, 00.35 THY 7224 İstanbul Sabiha Gökçen - Erzincan, 08.30 PC 2520 İstanbul Sabiha Gökçen - Erzincan seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. - ERZİNCAN

Sabiha Gökçen, İstanbul, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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