Erzincan'da belgeselleri aratmayan görüntü - Son Dakika

Erzincan'da belgeselleri aratmayan görüntü

04.01.2021 07:39

Erzincan'da belgeselleri aratmayan görüntü -Sincap ailesinin ceviz ağacındaki mutluluğu kedinin patisinde son buldu -Sincabı boğarak telef eden kedi, yavrusuna avlanmayı öğrensin diye bıraktı Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde sincaplarla kedilerin yaşam mücadelesi belgeselleri aratmadı.

Erzincan'da belgeselleri aratmayan görüntü

-Sincap ailesinin ceviz ağacındaki mutluluğu kedinin patisinde son buldu

-Sincabı boğarak telef eden kedi, yavrusuna avlanmayı öğrensin diye bıraktı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde sincaplarla kedilerin yaşam mücadelesi belgeselleri aratmadı. Ceviz ağacına yuva kurup iki yavrusuyla mutlu bir hayat süren anne sincap, kedinin saldırısı sonucu telef oldu. İki yavru sincap geride kalırken av olan anne sincap kedinin yavrusunun oyun malzemesi oldu.

Çağlayan'da sincap ve kedi ailesinin yaşam mücadelesi İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından bir bahçede görüntülendi. Gurbetçi bir ailenin bu sene sincaplar aç kalmasın diye cevizleri üzerinde bıraktıkları ağaca yuva yapan sincap ve iki yavrusu mutlu mesut bir halde birkaç gün günün değişik zamanlarında kaydedildi. Ceviz ağacının oyuğuna yaptıkları yuvadan çıkan zaman zaman dallarda dolaşan bazen de karınlarını doyuran sincap ailesi izleyenlerin içini ısıttı.

Yavruları ceviz ağacının üzerindeki yuvanın etrafında bulundukları sırada aşağıda daha önceki günlerde bahçeye gömdüğü cevizleri çıkaran anne sincap hiç ummadığı bir anda mahallenin kedisinin kurbanı oldu. Kedinin saldırısı sonucu telef olan anne sincap, yürek burktu.

Sincabı avlayan kedi sürükleyerek biraz öteye götürürken ortaya onunda yavrusu çıktı. Anne kedi boğarak telef ettiği sincabı avlanmayı öğrenmesi için yavrusuna bıraktı. Yavru kedinin telef olan sincapla oyun oynayarak av konusunda kendini geliştirmeye çalışması an be an kameralara yansıdı.

Erzincan'da belgeselleri aratmayan görüntü
Erzincan'da belgeselleri aratmayan görüntü
Erzincan'da belgeselleri aratmayan görüntü
Erzincan'da belgeselleri aratmayan görüntü

Erzincan, Çağlayan, Ceviz, Kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da belgeselleri aratmayan görüntü - Son Dakika


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