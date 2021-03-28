Bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kentte dün akşam E.Ş. ile pastane çalışanı arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sabah devam etti.

Elinde bıçakla pastaneye gelen E.Ş, kavga ettiği çalışanı göremeyince pastanede bulunan B.G ve K.Ç ile tartışmaya başladı.

E.Ş, tartışmanın büyümesi üzerine B.G ile K.Ç'yi yaralayarak kaçtı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan K.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan E.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.