Son Dakika Haberleri: Erzincan'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Erzincan'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Erzincan'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

32 dakika önce

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan biri uzman çavuş 3 kişi tedavi altına alındı.

Erzincan'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan biri uzman çavuş 3 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, memleketi Erzincan'a izinli gelen uzman çavuş S.D (25), ailesi ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi 403 sokakta bulunan eve gitmek istediği sırada, sokaktan geçen ve alkollü oldukları öne sürülen B.D (33) ve E.A (44) ile tartışmaya başladı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan uzman çavuş S.D ile B.D ve E.A, sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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