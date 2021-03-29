Erzincan'da bıçaklı kavgada iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da bıçaklı kavgada iki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
29.03.2021 17:53
Erzincan'da iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga nedeniyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Erzincan'da iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga nedeniyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kentte dün bıçakla pastaneye giden ve daha önce kavga ettiği çalışanı göremeyince iş yerindeki B.G. ve K.Ç'yi, tartışmanın ardından bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan E.Ş'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edilen E.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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