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Erzincan'da bıçaklı, sopalı kavga: 4 yaralı

14 dakika önce

Erzincan'da bıçaklı, sopalı kavga: 4 yaralıERZİNCAN - Erzincan'da nakliyecilik yapan iki gurup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve bıçak ile sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da bıçaklı, sopalı kavga: 4 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da nakliyecilik yapan iki gurup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve bıçak ile sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 10. 15 sıralarında Erzincan merkez eski Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkan nakliyeci gurubu kısa bir süre sonra birbirine girdi. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi aldıkları darbe sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayırt edilirken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da bıçaklı, sopalı kavga: 4 yaralı

Erzincan, Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
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