Erzincan'da bin 503 sertifika almaya hak kazandı - Son Dakika

Erzincan'da bin 503 sertifika almaya hak kazandı

Erzincan, EBA üzerinden hizmet içi eğitim faaliyetleri programı kapsamında bin 503 sertifika almaya hak kazandı.

Erzincan, EBA üzerinden hizmet içi eğitim faaliyetleri programı kapsamında bin 503 sertifika almaya hak kazandı.

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü


Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ve okul/kurum idarecilerine yönelik merkezi olarak EBA üzerinden verdiği hizmet içi eğitim faaliyetleri programı kapsamında, Erzincan'da en fazla katılım sağlayan öğretmenler ödüllerini aldı.


Erzincan Lisesi Konferans Salonunda yapılan törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, hizmet içi eğitimler hakkında bilgiler vererek konuşmasında şunlara değindi; " 2019-2020 eğitim-öğretim yılını 19 Haziran itibariyle bitirdik öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemi de 30 Haziran itibariyle sona erdi. 2023 Eğitim vizyonunda öğretmen ve idarecilerin mesleki gelişimleri yeniden yapılandırılacaktır. Bu yeniden yapılandırma zamanın ve mekanın ruhuna uygun bir şekilde yapılandırılması ki içerik olarak ve işleyiş olarak yapılmakta. İşte bu meyanda 16 Mart itibariyle okullarımızın uzaktan eğitim başlamış oldukları süreç bugüne kadar ki Yaklaşık 3 buçuk aydır e- hizmet içini Milli Eğitim bakanlığımız devreye soktu. Bu hizmet için de bugüne kadar ilimizde bin 503 sertifika alındı. Bu bin 503 sertifika Hepsi uzaktan ve az önce söylediğim gibi zamanın ruhuna uygun hem içerik hem işleyiş olarak burada bu sertifikalarda müracaat edipte en çok sertifika alan arkadaşlarımıza ödül verelim dedik ama maksat Tabii ki bunun manevi hazzı. Şöyle ki arkadaşlarımız 11 tane hizmet içi seminer sertifikası alan arkadaşlarımız var yani 10 günde bir semineri bitirmiş arkadaşlarımız. Bu da işte aslında çağımızda birçok alanda birçok yönde ciddi gelişmeler hızlı değişimler olmaktadır. İşte bunlar sosyal alanda, ekonomik alanda, teknolojide baş döndürücü bir hızla değişim yaşanmakta. Tabii ki bu değişim iş hayatımızı da etkilemekte. Öyle ki iş hayatımızda, meslek hayatımızda, mesleki bilgileri bizim bir kısmı zamanla geçerliydi kaybetmekte diğer taraftan da yeni bazı bilgiler ortaya çıkmaktadır. İnsanlar, kurumlar, ülkeler bu yeni gelişmelere kayıtsız kalmaları mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik mesleğinin bunun dışında kalması mümkün değildir ve düşünemez. Tabii ki bir değişimlere ayak uydurabilen bilmenin en önemli yolu eğitimdir mutlaka. İşte bizlerde genel olarak hizmet içi eğitim ve bu eğitimde maksadımız verimliliği yükseltmek, motive olmak ve motive etmek dikey geçişleri sağlamak ve ilerlemek. Bununla birlikte şikayetleri minimize etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın bu hizmet içi eğitim çalışmalarına ilimizde ciddi katılım olmuş ve bu ciddi katılımında en önde olan arkadaşlarımız olarak Siz kıymetli arkadaşlarımıza bin 503 sertifika alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum tebrik ediyorum. En fazla sertifika alınan üç kursumuz okul tabanlı afet eğitimi kursu. Gerçekten Erzincan için önemli Türkiye için önemli hem okul hem afet eğitimi. 277 arkadaşımız bu kursu aldı. Azımsanmayacak bir kurs olup bunun yanında müze kursunu 273 kişi almış ve bir diğeri de proje ile ilgili çalışmalar. Proje kursunu alan 256 arkadaşımız var. Bu kurslarımız sürekli olarak devam edecektir" dedi.


Gerçekleştirilen kurs ve seminerlere katılan öğretmenlerden en fazla katılım sağlayan; Ekrem Kocagöz, Fatih Mayda ve Pınar Hatipoğulları'na ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ün takdim etti. - ERZİNCAN

Eğitim Bilişim Ağı, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da bin 503 sertifika almaya hak kazandı - Son Dakika

Son Dakika

21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:03 Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 21:28:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da bin 503 sertifika almaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]