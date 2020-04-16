Erzincan'da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak - Son Dakika

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Erzincan'da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak
6 saat önce
Erzincan'da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak Erzincan'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bitki parkında çiçek ve ağaç fideleri yetiştirilerek ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılıyor.
Erzincan'da binlerce çiçek toprakla buluşturulacak
ERZİNCAN - Erzincan'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bitki parkında çiçek ve ağaç fideleri yetiştirilerek ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılıyor.
Bahar aylarında 30 bin adet tokat gülü, 100 bin adette yıldız çiçeği olmak üzere 130 bin çiçek toprakla buluşmayı bekliyor. Seralarda yetiştirilen çiçekler Mayıs ayının sonuna doğru şehir genelinde kavşaklara ekilerek şehrin rengini değiştirecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, çiçek ekimi ve peyzaj çalışmalarında belediye seralarında üretilen çiçeklerin kullanıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:03 Kaynak: İHA
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