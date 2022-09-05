Yaralı çocuk yakınları tarafından göz ve acil ek hizmet binasına kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A.G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balkondan düşen çocuk öldü - Son Dakika

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