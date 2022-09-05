Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk öldü - Son Dakika
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Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk öldü

05.09.2022 00:16
Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk öldü

Erzincan'da bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Erzincan'da bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aslanlı Mahallesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Ö.A.G. ağır yaralandı.

Yakınları, yaralı çocuğu Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı göz ve acil ek hizmet binasına kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Araştırma, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk öldü - Son Dakika
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