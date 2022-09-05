Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Araştırma, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk öldü - Son Dakika

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