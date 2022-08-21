Araçta sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtardı - Son Dakika
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Araçta sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtardı

21.08.2022 07:31
Araçta sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtardı

Erzincan'da bir araçta sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan'da bir araçta sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkeze bağlı Zübeyda Hanım Caddesi üzerinde park halinde ki aracına binmek üzereyken arabanın kaputundan kedi sesi duyan sürücü yavru kedinin sıkıştığını fark etti. Araç sahibi bir süre kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kendisinin çabaları yetersiz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre inat eden yavru kedi itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı. Daha sonra panik halinde kaçan yavru kedi hareket etmek üzere olan başka bir aracın altına kaçtı. İtfaiye ekiplerini uğraştıran inatçı kedi oradan da kurtarıldı. Herhangi bir yarası bulunmayan kedi tekrardan caddeye salındı.

Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine duyarlı çalışmalarından ötürü teşekkür ederken ekipler ise vatandaşları ve sürücüleri araçlarına binmeden önce kontrollerini yapması hususunda uyarıda bulundu. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, İtfaiye, Tragger, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçta sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araçta sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtardı - Son Dakika
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