Erzincan'da bir besiciye ait 37 kuzu telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da bir besiciye ait 37 kuzu telef oldu

16.05.2022 17:57
Erzincan'da bir besiciye ait 37 kuzu telef oldu

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bir besiciye ait 37 kuzu telef oldu.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bir besiciye ait 37 kuzu telef oldu.

Çayırlı ilçesi Yukarıçamurdere köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kemal Aktay, çiftliğinde bulunan kuzuların bir kısmının telef olduğunu görmesi üzerine durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Çiftliğe gelen ekipler, 37 kuzunun henüz bilinmeyen bir nedenle telef olduğunu belirledi.

Hayvanların telef olma sebebini bulmak için numune alan ekipler, bunları laboratuvara gönderdi.

Telef olan kuzular, ekiplerin gözetiminde kireçlendikten sonra toplu halde gömüldü.

YORUMLAR
500
Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim Sukkar Şeker'de bu sezon 80 bin ton üretim hedefleniyor Sukkar Şeker'de bu sezon 80 bin ton üretim hedefleniyor

Erzincan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da bir besiciye ait 37 kuzu telef oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da bir besiciye ait 37 kuzu telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement