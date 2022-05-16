Erzincan'da bir besiciye ait 37 kuzu telef oldu - Son Dakika

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bir besiciye ait 37 kuzu telef oldu.

Çayırlı ilçesi Yukarıçamurdere köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kemal Aktay, çiftliğinde bulunan kuzuların bir kısmının telef olduğunu görmesi üzerine durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Çiftliğe gelen ekipler, 37 kuzunun henüz bilinmeyen bir nedenle telef olduğunu belirledi.

Hayvanların telef olma sebebini bulmak için numune alan ekipler, bunları laboratuvara gönderdi.

Telef olan kuzular, ekiplerin gözetiminde kireçlendikten sonra toplu halde gömüldü.