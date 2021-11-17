Üye Girişi
Erzincan'da bir evde 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da bir evde 4 kaçak göçmen yakalandı

17.11.2021 10:20
Erzincan'da bir evde 4 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'da bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan'da bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluların kaldığı evi takibe aldı. Daha sonra düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, polis ekiplerince yakalandı.

Kimlik tespiti için şubeye götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da bir evde 4 kaçak göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Erzincan, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da bir evde 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meksika'nın en çok aranan kartel lideri El Mencho'nun eşi tutuklandı! 10:13 Meksika'nın en çok aranan kartel lideri El Mencho'nun eşi tutuklandı! Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye 10:02 Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! 09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!
Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? 09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu 09:20 Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu 08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri 07:22 Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri

Son Dakika Haberleri
10:13 Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti
10:02 Define ararken kanlar içinde kaldılar
10:01 Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye
10:00 Çağlar Söyüncü'nün maçın kaderini değiştirdiği o an!
09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!
09:51 Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş
09:46 Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi
09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?
09:42 Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak
09:40 Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Çağlar Söyüncü'nün maçın kaderini değiştirdiği o an! Çağlar Söyüncü'nün maçın kaderini değiştirdiği o an!         
10:00
Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi         
09:46
Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu         
09:30
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 10:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da bir evde 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement