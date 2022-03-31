Erzincan'da bir hükümlü devletten aldığı hibe desteğiyle iş kurdu - Son Dakika

Erzincan'da yaralama suçundan bir süre cezaevinde kalan hükümlü, devletin sağladığı hibe desteğiyle çay ocağı açarak yeniden hayata tutundu.

Kentte karıştığı yaralama suçu sebebiyle 2,5 yıl cezaevinde kalan 36 yaşındaki Seçkin Araz, cezaevinden tahliye olduktan sonra iş kurup hayatına devam etmek amacıyla Demirkent Mahallesi'nde yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait halı sahanın yanında çay ocağı açmaya karar verdi.

Ekonomik sıkıntıları sebebiyle iş yerini açamayan Araz, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR'un eski hükümlülere sağladığı hibe desteğinden yararlanmak için Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığına başvurdu.

Başvurusunun değerlendirilmesi sonucu devletten 43 bin lira hibe desteği alan Ayaz, çay ocağını açarak çalışmaya başladı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak hükümlülere, toplumla bütünleşmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla destek olduklarını söyledi.

Bu çerçevede 2020-2021 döneminde 8 hükümlünün kurumlarına başvurduğunu ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Bu hükümlüler, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık yapmak ve kendi işini kurmak adına hibe desteği talebinde bulundu. Biz de Koruma Kurulu Başkanlığında bu talepleri değerlendirerek karara bağladık. Projeler, İŞKUR aracılığıyla da değerlendirilip daha sonra gerekli destekler verilmektedir. Eski hükümlü Seçkin Araz ise Erzincan ölçeğinde güzel, farklı ve ayakları yere basan proje sundu. Bu proje kurulumuzca kabul edildi. 'Horan Konağı' isminde güzel bir iş yeri açtı. Seçkin bey kendi emeği ve devletten aldığı destekle açtığı iş yerinde hayatını kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda iki aileye de maddi destek sağlıyor."

Ateş, örnek teşkil etmesi bakımından Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, yılın ilk Koruma Kurulu toplantısını Seçkin Araz'ın iş yerinde yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Şükürler olsun, devletimin desteğiyle yeni bir hayata başladım"

Seçkin Araz da cezaevinden tahliye olduktan sonra kendisine ait bir iş yeri açmak için büyük çaba sarf ettiğini anlattı.

Bunu devletten aldığı hibe desteğiyle başarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Araz, "Bu iş yeri sayesinde yanımda çalışan 2 arkadaş ile geçiniyoruz. Bütün hükümlü arkadaşlarımın, kardeşlerimin bu projelere başvuru yapmalarını istiyorum. Hükümlüler cezaevinden çıktıktan sonra sıkıntı yaşıyor, boşluğa düşüyor, bu boşluğu bu projelerle giderebilirler. Şükürler olsun, devletimin desteğiyle yeni bir hayata başladım." diye konuştu.