Son Dakika Haberleri: Erzincan'da bir kadın ahırda ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan'da bir kadın ahırda ölü bulundu

45 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.

Erzincan'da bir kadın ahırda ölü bulundu, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.
İlçenin Atatürk Mahallesi Hes Küme Caddesi'nde oturan 2 çocuk annesi Havva Tercanlıgil (66), yakınlarınca ahırda baygın halde bulundu.
Çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Tercanlıgil, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahırda büyükbaş hayvanın darbesiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan kadının cenazesi aynı hastanenin morguna alındı.
Havva Tercanlıgil'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:14 Kaynak: AA
ölü, kadın, erzincan, ölüm, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İhvan'dan kan donduran iddia: Mursi kasten öldürüldü Sevgilisini öldürüp intihar etmişti, dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı! Pompalı dehşeti saçan şahıs eski eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp, intihar etti Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 15:59:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da bir kadın ahırda ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]