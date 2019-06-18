Erzincan'da bir kadın ahırda ölü bulundu
45 dakika önce
Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:14 Kaynak: AA
'ın Tercan
ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulundu.
İlçenin Atatürk Mahallesi Hes Küme Caddesi'nde oturan 2 çocuk annesi Havva Tercanlıgil (66), yakınlarınca ahırda baygın halde bulundu.
Çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Tercanlıgil, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahırda büyükbaş hayvanın darbesiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan kadının cenazesi aynı hastanenin morguna alındı.
Havva Tercanlıgil'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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