Bir kadın bahçeye giren kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Bir kadın bahçeye giren kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Erzincan'da bir kadın, iki aracın karıştığı kazada çarpışmanın şiddetiyle rehabilitasyon merkezinin bahçesine giren kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Erzincan'da bir kadın, iki aracın karıştığı kazada çarpışmanın şiddetiyle rehabilitasyon merkezinin bahçesine giren kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Elif K'nin kullandığı 24 EK 994 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Han Cami Kavşağı'nda, Adem O.S. idaresindeki 24 EH 775 plakalı panelvan kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, özel rehabilitasyon merkezinin duvarını yıkarak bahçeye girdi. Bu sırada bahçede bulunan bir kadın, kamyonetin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Yaralanan araç sürücüleri ile kamyonetteki Fırat T. ve Aykut K, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, rehabilitasyon merkezinin güvenlik kamerasınca ka

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