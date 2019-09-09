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Erzincan'da bir kadın evinde ölü bulundu

1 saat önce

Erzincan'da bir kadın evinde ölü bulundu.

Erzincan'da bir kadın evinde ölü bulundu, System.String[]

Erzincan'da bir kadın evinde ölü bulundu.

Mimarsinan Mahallesi 1224 Sokak'taki bir binanın 3. katındaki dairede yalnız yaşadığı belirtilen Ayşe Cebecioğlu'ndan (47) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.


Bölgeye gelen polislerce Cebecioğlu'nun çalınan kapının açılmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Gelen itfaiye ekiplerince balkondan girilen dairede yapılan incelemede, Cebecioğlu hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.

İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren polislerce yapılan incelemede Cebecioğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ölümü şüpheli bulunan Cebecioğlu'nun cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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