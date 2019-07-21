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Erzincan'da bir kadın uykudaki babasını boğazını keserek öldürdü

1 saat önce

Erzincan'da psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, uykudaki babasını boğazını keserek öldürdü.

Erzincan'da bir kadın uykudaki babasını boğazını keserek öldürdü, System.String[]
Erzincan'da psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, uykudaki babasını boğazını keserek öldürdü. 32 yaşındaki kadın, daha sonra emniyeti arayarak babasını öldürdüğünü ihbar etti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Erzincan merkez Atatürk Mahallesi 363. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre Elazığ Akıl Hastanesinde tedavi gören Sultan A. (32), birlikte yaşadığı babası Mehmet A.'yı (66) uykudayken boğazından bıçaklayarak öldürdü. Sultan A., cinayetin ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak babasını bıçakla öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini belirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını gözaltına aldı. Ruh hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Cumhuriyet savcısının ve olay inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası Mehmet A.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, hayatını kaybeden Mehmet A.'nın emekli imam olduğunu ve çok iyi bir insan olduğunu ifade ettiler. Ailenin komşularından C.M., "Kızıyla birlikte yaşıyordu. Kızın psikolojik sorunları vardı. Elazığ'da tedavi gördü. Uykudayken babasının boğazını kesmiş. Üzüldük" dedi.

Olayın meydana geldiği evin bahçe duvarındaki "Çok güzel tükendik" yazısı ise dikkat çekti. - ERZİNCAN
Erzincan, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
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