Erzincan'da bir kişi misafirhanede ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da bir kişi misafirhanede ölü bulundu - Son Dakika

Erzincan'da bir kişi misafirhanede ölü bulundu

6 saat önce

Erzincan'da bir kişi, kaldığı misafirhanedeki odasında ölü bulundu.

Erzincan'da bir kişi misafirhanede ölü bulundu, System.String[]

Erzincan'da bir kişi, kaldığı misafirhanedeki odasında ölü bulundu.

Şanlıurfa'da bir elektrik şirketinde çalışan Musa Çiçek (23), yaklaşık bir hafta önce mesleğiyle ilgili kurs almak için Erzincan TEDAŞ'a ait merkezde eğitim almaya başladı.

Diğer kursiyerlerle eğitimine devam eden Çiçek, akşam saatlerinde TEDAŞ'a ait misafirhaneye geçerek istirahat etti.


Sabah saatlerinde kursa giden arkadaşları tarafından uyandırılamayan Çiçek'in durumu, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiçek'in epilepsi hastası olduğu ve bunun için tedavi gördüğü öğrenildi.

Musa Çiçek, Şanlıurfa, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İsviçre'de ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, yaşadıklarını anlattı Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' cinayeti

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:15:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da bir kişi misafirhanede ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]