Erzincan'da bir kişi otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Erzincan'da bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.
Karaağaç Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki otelde kalan Ercan Mumcu'nun (57) odasından çıkmaması üzerine görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Otele gelen polisler, Mumcu'yu yerde hareketsiz halde buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Mumcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Mumcu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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